La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, tildó este lunes de "alarmistas y exageradas" las palabras del nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell, en las que aseguraba que "estamos al borde de un gran conflicto social" en Cataluña.

Así lo afirmó a la entrada del desayuno informativo Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, donde aseguró que "no estamos en esa situación" y añadió que sería mejor avanzar en la senda del diálogo que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez está proponiendo.

En todo caso, "es una propuesta que nosotros siempre hemos defendido y la vamos a defender, ya no para recuperar un artículo u otro del Estatut, sino para crear un marco de confianza y un marco de convivencia que sea estable y que permita a Cataluña seguir dentro de España en un marco en el que a todos nos sintamos a gusto", remarcó Montero.

Además, demandó que el diálogo sobre el problema catalán no sea restringido a las formaciones políticas y que trascienda a la ciudadanía, donde tanto catalanes como españoles "podamos generar un marco de convivencia estable".

CONTENTOS DE ECHAR AL PP

Tras las palabras del líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que indicaba que el Gobierno de Sánchez iba a ser un "calvario", Montero comentó que están "muy ilusionados" de que tras muchos años diciendo que se podía hacer un cambio y que daban los números, "ha sido posible echar al PP y hemos demostrado que se podía".

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso calificó a Carmena y Colau como "dos alcaldesas de cambio", que han demostrado durante estos años "frente a quienes dicen que no se puede, que la gente que no ha perdido la esperanza tiene razón, y al final se puede".

Por otro lado, añadió que, al nuevo Gobierno, más allá de que son los primeros días, "hay que darles un margen y ver lo que empiezan a hacer y valorarles por las acciones que ejerzan".

Respecto a la pregunta de si están ilusionado con el nuevo ejecutivo, Montero señaló que "de echar al PP no les quepa ninguna duda", porque según afirmó, es lo que llevaban persiguiendo durante años.

"Todo el mundo nos decía que no se podía, así que gracias a toda la gente que no perdió la esperanza y gracias también a un grupo parlamentario que, junto a esa gente no la perdió, hoy ha sido posible sacar al PP. Estamos, por tanto, muy contentos", concluyó.