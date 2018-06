En el primer trimestre de 2018 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios en España registró una disminución del 8,2% respecto a igual trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hechos públicos este lunes.

En el primer trimestre de este año han mostrado disminuciones interanuales todas las formas de disolución. Las 16.226 demandas de divorcio consensuado representan un 7,2% menos que en el mismo trimestre del año anterior; las 11.594 de divorcio no consensuado, un 8,6% menos; las 864 de separación de mutuo acuerdo, un 17% menos, y las 424 separaciones contenciosas un 13,6 por ciento menos que las presentadas en el primer trimestre de 2017. El número de demandas de nulidad, un total de 41, coincide con las presentadas en el primer trimestre de 2017.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2018 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunidad Valenciana, con 7,3, seguida de Baleares, Cataluña, y Navarra, con 6,7; Canarias, con 6,6; Andalucía y Asturias, con 6,5, y Castilla-La Mancha y Murcia, con 6,3. Todas superan la media nacional de 6,2. Por el contrario, las más bajas se han dado en Galicia, con 4,4; Castilla y León, con 4,9, y País Vasco, con 5,2.

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las no consensuadas, han registrado disminuciones interanuales. Se han presentado 2.846 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas, un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2017; 8.734 de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución del 4,9%; 4.998 de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 0,6% menos, y 7.050 no consensuadas, un 9,3% menos que en el primer trimestre de 2017.