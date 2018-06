Tres universidades españolas se cuelan en los 200 primeros puestos del 'QS World University Ranking', que analiza la reputación académica, entre empleadores, citas científicas, ratio profesor/alumno, estudiantes internacionales y profesores internacionales, de las 26.000 de estas instituciones analizadas en todo el mundo.

El ranking español está encabezado por universidades madrileñas y catalanas: Universidad Autónoma de Madrid (puesto 159), Universidad de Barcelona (166) y Universidad Autónoma de Barcelona (193). El puesto 206 lo ocupa una cuarta universidad española, la Complutense.

Lideran el listado las universidades estadounidenses y británicas, que copan los 10 primeros puestos. En primer lugar se mantiene el MIT (Massachusetts Institute of Technology), seguido por la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, el Caltech (California Institute of Technology), la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, el ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), el Imperial College London, la Universidad de Chicago y el University College London.

La clasificación se publica en la web 'https://www.topuniversities.com'.