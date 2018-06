Màxim Huerta estrena zapatos ante el rey y se olvida de quitar las etiquetas

Es un día tan importante como el de hoy, en el que Màxim Huerta tomaba posesión como ministro de Cultura y Deporte, el periodista y escritor olvidó un pequeño detalle: Quitar las etiquetas de los zapatos que hoy estrenaba.

Tal eran los nervios que debía sentir que olvidó retirar los adhesivos, algo que en Twitter no ha pasado desapercibido.

Vaya hortera el Maxim este ministro de cultura sin deporte se compra hoy unos zapatos "se los compramos" y no le quita las etiquetas y no es broma lo he visto en "La Secta"