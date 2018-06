El máximo mandatario estadounidense, Donald Trump, olvidó la letra del 'God Bless America', una canción patriótica norteamericana, durante un acto oficial en la Casa Blanca.

Durante el evento, el cuerpo de marines y el presidente entonaron God Bless América. Trump no tuvo problema con las primeras estrofas de la composición, sin embargo, no pudo continuar con la canción completa por que olvidó la letra.

Un ciudadano presente en el acto grabó el momento y lo subió a las redes sociales. Se puede apreciar cómo el mandatario enmudece en algunos versos y sólo acompaña el ritmo con un movimiento de cabeza.

When you know the lyrics to God Bless America pic.twitter.com/BRK0G4Bdsv