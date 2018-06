Sánchez no comenta la marcha de Rajoy e Iglesias piropea al expresidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rehusó este martes comentar el anuncio de Mariano Rajoy de abandonar la Presidencia del PP.

El anuncio de Rajoy tuvo lugar unos minutos antes de la visita que Sánchez realizó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a la selección española antes de que el combinado nacional parta el jueves a Rusia rumbo al Mundial.

Sánchez fue abordado por los periodistas para preguntarle su valoración acerca de la renuncia de Rajoy a la Presidencia del PP, rehusando realizar cualquier comentario.

IGLESIAS

Los principales dirigentes de Podemos coincidieron en interpretar este martes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que acaba de anunciar que deja también la presidencia del PP, "no se va", sino que "lo echa" la gente y el 15-M, pero el líder de la formación, Pablo Iglesias, le reconoció como "un político elegante e inteligente que sabía escuchar" y que "se ganó" su respeto.

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.