El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy puso este martes "punto final" a su etapa al frente del Partido Popular, al considerar que "es lo mejor" para todos tras el triunfo el 1 de junio de la moción de censura de los socialistas que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Después de 37 años al servicio del PP en toda clase de cargos, Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional que da un paso atrás para que la formación siga "avanzando y construyendo su historia al servicio de los españoles bajo el liderazgo de otra persona". "Es lo mejor para mí, para el PP y también para España y lo demás no importa nada", apuntó.

En consecuencia, propuso la "pronta" celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un Congreso Extraordinario que pueda abrir "una nueva etapa" en el PP con una nueva dirección "y más ilusión que nunca" para encarar las próximas elecciones. Eso sí, cumplirá con su mandato de presidente del PP hasta que se elija a su sucesor.

Por tanto, aseguró que no planteará cambios ni en el partido ni en los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, tarea que ya corresponderá a su sucesor. Visiblemente emocionado, remarcó que ha dejado los "mejores" años de su vida al liderazgo del PP, que asume desde octubre de 2004.

Agradeció a todo el partido su "ayuda y apoyo en toda clase de circunstancias" y se acordó de manera "muy especial" de sus ministros y de la vicepresidenta de su Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, así como de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional encabezados por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Con la voz quebrada, Rajoy aseguró que pesa más la alegría de haber compartido 14 años de liderazgo del PP que el "inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha". Asimismo, prometió "seguir" con el PP: "No me imagino mi vida fuera del PP, se lo he dado todo", arguyó.

Rajoy, visiblemente emocionado por los aplausos tras anunciar que deja el liderazgo del PP: "Venga, que alguien pare... coño" https://t.co/L9nziPRAcy pic.twitter.com/OOJVFn4n5S — Antena3Noticias (@A3Noticias) 5 de junio de 2018

"Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carné y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento estaré a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden, y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen", se despidió.

📽 @marianorajoy 👉 "He sido, desde militante de base, hasta vuestro Presidente.; desde concejal hasta Presidente del Gobierno. Ahora ha llegado hora de poner punto y final, pero el PP seguirá avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles". #GraciasRajoy pic.twitter.com/aCbpzPjXQz Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 5 de junio de 2018

CRÍTICAS A SÁNCHEZ Y A RIVERA

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguró este martes que Ciudadanos no ha sabido "dar la batalla" al independentismo en Cataluña y acusó al presidente de este partido, Albert Rivera, de "generar inestabilidad" en el Gobierno del Partido Popular.

Así se pronunció Rajoy en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que se reúne hoy en la sede del partido en la madrileña calle de Génova, en la que arrancó los primeros aplausos de los presentes con esta consideración.

"Tanto afán por hacer oposición al Gobierno que nos ha llevado a uno nuevo aupado por los independentistas; paradojas de la vida", afirmó el líder del PP ante los suyos refiriéndose a la estrategia que ha llevado Ciudadanos en las últimas semanas.

Rajoy criticó que Rivera "por no saber, no ha sabido ni siquiera hacer oposición al independentismo" en Cataluña y añadió que su papel ante el desafío independentista "no sirvió para dar la batalla al independentismo, sino para generar toda inestabilidad posible al PP aquí".

El expresidente del Gobierno aseguró que la situación en Cataluña "no dista mucho de estar normalizada" y, aunque afirmó que "probablemente" hayan cometido errores, en Cataluña "ni hay independencia ni Puigdemont es presidente".