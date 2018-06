Podemos no ve "sensato" que Sánchez les ofrezca puestos que no sean ministerios

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, redujo este lunes las opciones del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a conformar un Ejecutivo "de integración" con Unidos Podemos o bien uno "monocolor" socialista, porque "no parece muy sensato que haya opciones que no sean estas dos", como ofrecer puestos en órganos institucionales pero no ministerios al resto de grupos que apoyaron la moción de censura.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación del partido, Echenique atestiguó que ni Sánchez ni otros dirigentes del PSOE les han llamado para ofrecerles nada, pero insistió en la tesis ya defendida por el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, de que el Gobierno sería mucho más "fuerte y sólido" con el apoyo de 156 diputados que sólo con los 84 del PSOE, y lo tendría más fácil para hacer frente a la oposición del PP y Ciudadanos y aprobar iniciativas legales.

Para Echenique, "hay dos opciones: un gobierno de integración en el que los apoyos parlamentarios de cada fuerza se vean representados como lo que son, y otra opción es que haya un gobierno monocolor. No parece muy sensato que haya opciones que no sean estas dos".

📽 "Las primeras tareas de Pedro Sánchez tienen que honrar a esa ciudadanía movilizada que es la principal protagonista del cambio después de 7 años de oscuridad, corrupción y recortes." @pnique #RDPodemos pic.twitter.com/nsoA1A6PtQ — PODEMOS (@ahorapodemos) 4 de junio de 2018

Posteriormente, la coportavoz del Consejo de Coordinación, Noelia Vera, matizó un poco esa negativa inicial a aceptar puestos que no sean ministerios. "Es difícil posicionarse sobre algo que Pedro Sánchez no nos ha comunicado", despejó. "No nos han comentado nada. Pondremos nuestra intención de llegar a acuerdos, pero lo único que haría firme el Gobierno de Pedro Sánchez es que fuera más sólido y plural de lo que parece que va a ser".

Además, recordó que el PSOE tiene cinco millones de votantes y Unidos Podemos otros cinco, dando a entender que lo propio sería un gobierno incluso en paridad entre ambas fuerzas.

En cualquier caso, Echenique prometió que Unidos Podemos no hará como a su juicio van a hacer el PP y Ciudadanos, "embarrar el debate" y "empeorar el país" y "hacer el hooligan" para sacar rédito electoral, sino que apoyará las leyes y medidas que beneficien a la gente y rechazará las que no lo hagan.