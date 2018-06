Trucos y consejos para afrontar las pruebas de acceso a la Universidad

Con el objetivo de pasar la prueba con éxito y sin sufrir más de lo preciso, Qué.es señala unos consejos que te ayudarán durante los exámenes:

- Afrontar con tranquilidad la prueba: Tienes que afrontar los exámenes con la seguridad que te proporciona superar el curso de bachillerato con solvencia. Como ha quedado evidente por los datos, lo más complicado del curso ya lo has pasado y tienes ante sí exámenes que ya has aprobado. Por ello, tienes que descansar bien la noche previa y desconectar el tiempo suficiente.

- Leer las preguntas con atención: En cada examen tienes 120 minutos, un tiempo razonable y amplio para responder a todas las cuestiones que se plantean. Por eso, debes detenerte en valorar las dos opciones y considerar cuál podrás responder con mayor facilidad. En el momento en el que te decantes por una de ellas, no tienes que pensar más en el modelo desechado. Los profesores recomiendan invertir cinco minutos en tomar la decisión.

- Administrar bien el tiempo: Una vez elegida la opción a completar, debes tener en cuenta que no debes gastar más minutos de lo necesario en ciertas preguntas. Gastar gran parte del examen en una cuestión porque se tengan más conceptos de los que se piden es una pérdida de tiempo que puede influir negativamente en la puntuación final.

- Responder a lo que se pregunta: No es una buena idea utilizar la respuesta como pretexto para reflejar más conceptos de los exigidos. 'Rellenar' folio con contenidos que no se han exigido y adornar la respuesta con literatura -algo común cuando afrontas una pregunta de la que no tienes todos los conocimientos- puede confundir al corrector y no puntuar la parte de la cuestión que sí estaba contestada correctamente.

- Considerar el espacio en la plantilla: Para contestar todas las preguntas tan solo cuentas con un pliego, es decir, con cuatro caras en blanco. De esta forma, es conveniente que administres de forma adecuada el espacio con el objetivo de no gastar más papel del necesario para una de las preguntas.

- No olvidar el Documento Nacional de identidad: Por último, pero quizás sea el más importante, comprueba que en tu cartera no falta el DNI. Es imprescindible presentar el carnet antes de cada examen y los profesores no te permitirán realizar la prueba si no acreditas tu identidad de esta forma.