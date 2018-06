La respuesta de Santamaría cuando Monedero le ha dicho "me alegro de que os vayáis"

Minutos después de que se confirmara la victoria de la moción de censura, por la que Pedro Sánchez sustituye a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, han sido muchos los diputados que se han acercado a los ministros en funciones para desearles suerte en su nueva etapa.

Sin embargo, uno de los momentos más inesperados se ha producido cuando Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, se ha acercado a Soraya Sáenz de Santamaría. En vez de desearle suerte, le ha dicho "me alegro de que os vayáis".

La vicepresidenta en funciones no se ha quedado callada y le ha respondido: "A mi no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia"