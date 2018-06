Se fugan dos leones, dos tigres y un jaguar de un zoológico en Alemania

Dos leones, dos tigres y un jaguar se han escapado este viernes de un zoológico al oeste de Alemania. También se había fugado un oso pero fue abatido por las autoridades que continúan la búsqueda de los cinco felinos.

Los responsables de la captura no han informado si los felinos habían conseguido salir de los límites de parque zoológico. Sin embargo, las autoridades sí pidieron a los habitantes de la ciudad permanecer en sus viviendas.

No está claro el modo de escape de los animales ni el momento exacto de su huida. Medios locales informan que los animales huyeron después de que las tormentas causaran inundaciones que afectaron a las cercas.

#BREAKING: Animals that escaped their enclosures in a zoo in western Germany - including two lions, two tigers and a jaguar - have been caught, sources tell dpa. pic.twitter.com/ZNIGMbYjxf