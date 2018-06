Rivera estará atento a "concesiones e hipotecas" de Sánchez con los independentistas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este viernes que su partido estará "vigilante" ante "las concesiones y las hipotecas" en las que pueda incurrir el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas que han apoyado su moción de censura.

Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la votación que hizo presidente a Pedro Sánchez en sustitución de Mariano Rajoy.

Sus primeras palabras fueron para felicitar a Sánchez y desearle "suerte y acierto", con la convicción de que le harán falta dado que su grupo parlamentario solo tiene 84 diputados y estará "en manos" de separatistas y populistas para sacar adelante sus medidas. Por tanto, opinó, "no es una buena noticia para España", como tampoco lo fue la sentencia judicial del caso 'Gürtel' que desencadenó el desalojo de Rajoy.

"Había que censurar" al PP, dijo Rivera, "pero no así", dado que la legislatura sigue "agotada" y es imposible saber "cuántos meses" durará el Gobierno presidido por Sánchez.

En su opinión, tanto el PP como el PSOE han contribuido a un "espectáculo bochornoso", unos por no asumir sus responsabilidades y otros por su "irresponsabilidad" al querer llegar a La Moncloa "a cualquer precio". "Nos merecemos un poquito más", aseguró, y ante "los últimos coletazos" del bipartidismo será necesario que todos los demócratas vuelvan "a levantar el sistema político".

Rivera explicó que su oposición será "leal" con los españoles y con la Constitución en una etapa que considera "de incertidumbre, inestabilidad, debilidad", pero que terminará en "pocos meses" con unas elecciones en las que decidan todos los españoles y no los líderes independentistas ni los populistas. Ciudadanos perfilará su proyecto alternativo y será "dique de contención" frente a quienes quieren "liquidar" España.

El líder de Ciudadanos afeó a Mariano Rajoy que no estuviera presente en buena parte del debate de la moción de censura dirigida contra él, y subrayó que él mismo le pidió desde la tribuna que dimitiera para facilitar una salida "ordenada" de la legislatura. "Más no hemos podido hacer", aseguró, teniendo en cuenta además que no habido ningún "contacto" del entorno del expresidente con el partido que le apoyó en su investidura.