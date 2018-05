Rajoy dice a PSOE y Podemos que se van a tener que "comer con patatas" los Presupuestos del Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este jueves a PSOE y Podemos que "se van a tener que comer con patatas" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de su Gobierno, después del anuncio del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerlos si sale adelante la moción de censura y gobierna.

Rajoy calificó de "chocante" este anuncio en su turno de réplica al secretario general del PSOE, cuando a este partido, dijo, le parecieron "espantosas" estas cuentas públicas. "¿Ustedes votaron en contra de los Presupuestos? Yo creo que sí, y lo hicieron con entusiasmo. Era un no, de los de 'no es no'", manifestó al recordar las palabras empleadas por el PSOE en la negativa a la investidura del presidente del Gobierno.

Rajoy realizó continuas referencias a la negativa de los socialistas a los Presupuestos, al considerar incluso que al PSOE le generaron "urticaria". "Soy incapaz de comprender cómo van a vivir con tamaña monstruosidad. Le va a doler eso. Puede ser una pesadilla", afirmó con sorna el presidente del Ejecutivo.

También tuvo palabras para los dirigentes de Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, ha expresado en las últimas horas que querría gobernar en coalición con Sánchez. Aseguró que los de Podemos van a tener que "comerse" los Presupuestos cuando este partido los criticó calificándolos incluso de "migajas", una valoración a la que se refirió Rajoy.

"Dijeron que los Presupuestos eran migajas sociales y que consolidaban un modelo basado en la extrema desigualdad. Pues todo esto a lo mejor se lo van a tener que comer con patatas", afirmó el jefe del Ejecutivo con el arranque de un sonoro aplauso desde las filas del PP.

"Si al final nos va a ir bien al PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV, que somos los que votamos los Presupuestos", ironizó el presidente del Gobierno.