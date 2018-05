Ábalos dice al Gobierno que "si comprendiera la gravedad de la situación" no habría moción de censura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo este jueves al Gobierno que "si comprendiera la gravedad de la situación" tras la sentencia de la 'trama Gürtel', los socialistas no habrían presentado la moción de censura.

Así lo dijo Ábalos desde la tribuna del Hemiciclo en la defensa de la moción que han registrado los socialistas contra el Gobierno. En su discurso, le acusó de haber modificado incluso la composición de un tribunal de este caso y que eso al Gobierno solo "le mueve a la risa. Ese es el problema, si comprendieran la gravedad de la situación yo no estaría aquí defendiendo esta moción".

Y se dirigió directamente al ministro de Justicia, para indicarle que "cómo se puede reír de una sentencia de la Audiencia". "No le puedo pedir más, usted está reprobado pero sigue ahí", dijo Ábalos mirando a Rafael Catalá.

En su turno de palabra, el secretario de Organización explicó que por el empeño de Rajoy de seguir al frente del Gobierno y no dimitir tuvieron que presentar esta moción, y que el líder del PP "no pasará como un buen presidente a la historia" porque "ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de nuestra democracia. No ha tenido ni la decencia política de al menos dimitir", afirmó.