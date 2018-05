Kim Kardashian se reúne con Donald Trump en el despacho oval

El mandatario estadounidense recibió en la Casa Blanca a la mediática Kim Kardashian para hablar "sobre la reforma carcelaria y condenas", tal y como escribió Trump es su página de Twitter, donde también afirma que "fue una gran reunión".

Kardashian se presentó en el despacho oval para solicitar el indulto de Alice Marie Johnson, una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.