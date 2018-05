Las lágrimas de Iglesias en el Congreso por las torturas de 'Billy el niño'

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha roto a llorar en el hemiciclo durante la sesión de control al Gobierno. Pablo Iglesias ha pedido la retirada de la condecoración que concedió en 1977 el ministro Rodolfo Martín Villa al inspector de la Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño' y acusado de torturas durante el franquismo.

Iglesias rompe a llorar con el aplauso de las víctimas de Billy el Niño https://t.co/JvihpMriFE — EFE Noticias (@EFEnoticias) 30 de mayo de 2018

El diputado de Unidos Podemos procedió a dar lectura a los testimonios de algunas de las víctimas de 'Billy el Niño', como Chato Galante, Willy Meyer, Luis Miguel Urbán y Lidia Falcón.

El ministro Zoido ha rechazado retirar la condecoración al torturador 'Billy el Niño', despreciando los testimonios de sus víctimas. El PP vuelve a amparar a los criminales del franquismo. Vergüenza. pic.twitter.com/qPwPzAQpR0 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 30 de mayo de 2018

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que "no hay justificación legal" para la retirada de la condecoración.

Zoido explicó que el Gobierno "no lo ha valorado" porque "es una condecoración que no ha concedido este Gobierno, ya que se concedió hace más de 40 años". En este sentido, afirmó que "nadie lo ha solicitado oficialmente, no parece que haya tampoco justificación legal y no se tiene constancia de que se le haya retirado a nadie".

Ante esta respuesta del titular de Interior, Iglesias le recordó al ministro que su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla, que calificó como "una ignominia para la democracia española".