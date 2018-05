El ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó este miércoles en el Congreso que hayan montado un "aquelarre" contra el PP dirigentes políticos con "hipotecas chollo", como Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, y partidos que dijo tienen pendientes casos de corrupción o actuaciones dudosas, como PSOE, PDeCAT y Podemos.

Catalá hizo estas consideraciones en el Pleno del Congreso, donde la portavoz de Podemos, Irene Montero, le preguntó cómo valora la sentencia del 'caso Gürtel' conocida la semana pasada.

A este respecto, el ministro dijo que "no ha habido ninguna condena de corrupción" al PP, sino que se le ha considero responsable civil por unas actuaciones que cometieron otras personas, pero sin que el partido tuviese conocimiento de la actividad delictiva ni participase en los hechos.

El titular de Justicia señaló que no es "razonable" culpar a todo un partido de lo que hacen unos cargos locales y afirmó que esto le puede acabar sucediendo en el fututo a Podemos con algún representante municipal. A este respecto, dijo a los dirigentes de la formación morada que no deben estar tan "contentos" tras la sentencia del 'caso Gürtel', puesto que no pueden descartar que más adelante "algún alcalde de su partido cometa un delito y sean todos ustedes responsables".

"LO MEJOR DE CADA CASA"

Asimismo, Catalá apuntó que lo que ha conseguido Podemos al apoyar la moción de censura que se debate este jueves y viernes en el Congreso es sumarse a un "aquelarre" contra el PP. Aseguró que están llevando a la práctica ese acoso "juntándose con lo mejor de cada casa, con el PSOE de los ERE, con el PDeCAT del 3% o con ustedes y su financiación de Venezuela, de Irán o de hipotecas chollo a las que estamos ya acostumbrados". Añadió que es una "suerte" que Iglesias y Pedro Sánchez tengan "hipotecas chollo".

Por su parte, Montero afirmó que la sentencia del 'caso Gürtel' supone la confirmación de que el PP es "oficialmente es un partido corrupto" y que se trata de "una organización constituida para delinquir".

Añadió que los dirigentes del partido del Gobierno se han convertido en "los más grandes enemigos de España", al tiempo que indicó que en otro país esto hubiera provocado ya la dimisión del Gabinete de Mariano Rajoy y que los miembros del PP condenados hubieran devuelto "hasta el último euro robado".