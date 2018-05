Un niño sale disparado desde el interior de un coche en movimiento en Malasia

Un accidente de tráfico pudo acabar en tragedia en la ciudad de Kuala Terengganu (Malasia). Un vídeo publicado en Facebook por un usuario muestra como un niño pequeño salió disparado desde el interior de un vehículo por la puerta del copiloto en una carretera con mucho tránsito de coches.

Cuando el menor cae y rueda por el asfalto el conductor del coche, que circulaba a gran velocidad, frena en seco y pone las luces intermitentes de emergencia. El pequeño parece desorientado, como si no supiese en ese momento dónde estaba, quedándose parado en medio de la carretera, lo que obligó a muchos conductores que pasaban cerca a pararse y auxiliarlo.

En declaraciones al medio 'The Star Online', un jefe de policía de la localidad subrayó como motivo principal del incidente que "el niño no llevaba puesto el cinturón de seguridad" y a que la puerta del copiloto "no estaba apropiadamente cerrada"