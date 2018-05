El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descartó este miércoles dimitir y acusó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de estar "chantajeando a todos" los grupos parlamentarios para intentar ganar la moción de censura que empezará a debatirse mañana y llegar así al poder.

Así se pronunció en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, que directamente le preguntó si piensa dimitir tras la sentencia de la 'Gürtel' que "califica a su partido como una enorme maquinaria de corrupción".

"Tengo un mandato de los ciudadanos que dieron a mi partido más de 50 escaños más que al segundo y un mandato de esta Cámara, que me eligió presidente en su día y de momento no me lo ha retirado", expuso Rajoy, para agregar que "los mandatos son para cuatro años" y su intención es que así sea.

De esta forma, explicó el presidente del Gobierno, se da a España la "estabilidad y certidumbre" que es "fundamental" para los españoles, máxime después de haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 la semana pasada en esta misma Cámara.

Rufián le espetó entonces que los españoles no sabían cuando fueron a votar que el PP "robaba", o al menos "no lo sabían por una sentencia". "Dimita, váyase", exigió el parlamentario de ERC, que también pidió al PSOE que se guarde de aquellos que les dicen que "mejor con ladrones que con republicanos".

"A nosotros nos hace la misma poca gracia votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros, pero es que echar a los ladrones y carceleros de La Moncloa no es una opción; es una obligación", afirmó Rufián dirigiéndose a la bancada socialista.

Tras un silencio de unos segundos, el presidente del Gobierno ironizó con la "mesura y moderación" del portavoz adjunto de ERC y defendió que la sentencia de la primera trama de la 'Gürtel' "no condena al Gobierno de España, no condena al PP y no condena a nadie que en este momento sea militante del PP".

Rajoy analizó que lo que está ocurriendo en este momento en España "se entiende muy bien", ya que se ha presentado una moción que tiene "acompañante para cualquier situación". "Un acompañante que es Podemos, y tiene luego dos opciones: un nuevo acompañante que sería Ciudadanos o el conocido como Gobierno Frankenstein (con independentistas)".

En consecuencia, criticó la posición del PSOE al lanzar una advertencia a los independentistas de que si no votan a favor se pactará con Cs y se adelantarán las elecciones; y al mismo tiempo avisar a la formación de Albert Rivera de que si continúa sus exigencias podría conformarse un "Gobierno Frankenstein". "¡Les están chantajeando a todos ustedes y vamos a ver quién acepta el chantaje!", enfatizó Rajoy.