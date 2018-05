El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, constató este martes que ni el PP ni el PSOE "se nueven" de sus posiciones respecto de la moción de censura que comenzará a debatirse el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

En los pasillos del Congreso, Villegas explicó que por la mañana mantuvo una conversación "cordial" con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la tarde anterior habló con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

"La novedad es que no hay novedad", explicó, que "nadie se mueve" de sus posiciones iniciales respecto de esa moción que impulsa el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por un lado, en el PP siguen pensando "que no pasa nada" y que si Rajoy supera la moción de censura "no ha pasado nada". "No se dan cuenta de que la legislatura está liquidada". Por otro lado, el PSOE no quiere negociar una moción de censura "instrumental" con el objetivo de convocar elecciones. La sensación, denunció, es que unos y otros "siguen pensando más en sus intereses personales que en los generales".

Villegas explicó que, hasta donde él sabe, no ha habido llamada del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al líder de Ciudadanos. Por el momento, añadió, su partido seguirá defendiendo que Rajoy convoque elecciones o que los socialistas se abran esa moción "instrumental" con ese mismo objetivo, y hasta el jueves no van a "pasar de pantalla".