El Pacma denuncia que el Circo Gottani inyecta vacunas para perros a elefantes

El Partido Animalista (Pacma) denunció este martes que el Circo Gottani, cinco de cuyas elefantas sufrieron un accidente de tráfico en la A-30 a la altura de Pozo Cañada (Albacete) y del que sobrevivieron cuatro de ellas, podría estar vulnerando la ley con varias irregularidades, entre ellas inyectar vacunas para perros a los paquidermos.

El Pacma indicó que tanto el Circo Gottani como el domador Joey Gärtner "operaban presuntamente al margen de la ley y acumulaban en el momento del accidente diversas y graves irregularidades que posiblemente vulneran la legalidad".

Tras el accidente, esta formación política inició una investigación para que el Gobierno ordene la incautación y el decomiso de las cuatro elefantas supervivientes y sean trasladadas a un santuario de animales.

El Pacma llevó hoy este caso "por vía administrativa" al detectar seis irregularidades tras recibir un informe pericial. Una de ellas es que el Circo Gottani incumple presuntamente los requisitos de sanidad y bienestar de las elefantas accidentadas porque a estos animales "se les están aplicando las vacunas contra la rabia que se suministran a perros, cuya protección seguramente sea nula debido a las enormes diferencias entre ambas especies". Además, indicó que en las cartillas sanitarias no existe un seguimiento de la vacunación antes de 2017.

Además, apuntó que no hay documentación sobre la identificación y trazabilidad del origen y tránsito de los animales, conforme con Cites (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), y las elefantas carecen de la documentación necesaria que acredite su tránsito legal en España.

Aseguró que tampoco están acreditados los requisitos de transporte de animales vivos sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, como autorización y registro de transportistas, autorización y registro de medios de transporte y contenedores, documentos de transporte, formación del personal y obligaciones de transportistas y otros operadores sobre la protección de los animales durante el transporte.

El Pacma indicó que no hay seguro de responsabilidad civil; que el Circo Gottani vulnera los requisitos de la normativa de núcleos zoológicos, puesto que el titular está a nombre de una tercera persona, ajena y sin vinculación demostrada con el circo, y que "no existe o no ha sido aportado ningún documento que demuestre la legal propiedad y tenencia de las cuatro elefantas de forma fehaciente por parte de Joey Gärtner".