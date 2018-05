El PP avisa de que "quien pretenda dar por muerto a Rajoy igual se equivoca"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene "ninguna intención" de dimitir y avisó de que "quien pretenda darle por muerto igual se equivoca".

Así se pronunció en una entrevista en la Ser, donde cargó contra la oposición por la reacción "exagerada y desproporcionada" sobre la sentencia de la 'Gürtel', que dictamina que el PP fue partícipe a título lucrativo de la trama.

El 'número tres' de Rajoy en Génova criticó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, por presentar una moción de censura "casi con nocturnidad, sin haberla consultado con nadie", y por pedir apoyo "a todos sin excluir a nadie".

"Creo que es una irresponsabilidad; España no está para mociones ni para elecciones", sentenció el coordinador general de los populares, para acto seguido enfatizar que Rajoy "evidentemente no" se ha planteado dimitir tras el órdago de la oposición.

Es más, subrayó que Rajoy "no tiene ninguna intención" de dejar el poder en este momento y que "no debe" hacerlo en un momento en el que hay "un cierre de filas evidente" en el PP en torno a su figura y cuando la sentencia de la 'Gürtel' "no es firme".

Así las cosas, lamentó que el resto de formaciones políticas, especialmente el PSOE, "estén poniendo patas arriba España sin causa justificada". En todo caso, indicó que el PP debatirá esa moción y en el Parlamento se verá "quién sale victorioso".

También advirtió de que "quien pretenda dar por muerto a Rajoy o al PP igual se equivoca" y explicó que la moción no paraliza la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que en el PP "no somos irresponsables" y "no vamos a bloquear".