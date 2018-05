El PP dice que el PSOE sería "incoherente" si presenta una moción cuando tiene el escándalo de los ERE

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, se refirió este viernes a la "incoherencia" que a su juicio supondría que el PSOE liderase una moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia de la 'trama Gürtel' habida cuenta de que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán están procesados por el caso de los ERE.

"No puede dar lecciones en estos casos", reflexionó Casado en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde defendió que "el sentido común" dictamina que el PP ha de seguir gobernando "y no podemos detenernos por casos que han pasado hace mucho tiempo y que están juzgados".

A la espera de que el PSOE decida si recoge el órdago que le lanzó Podemos e impulsa una moción de censura, criticó que haya quienes quieren "buscar réditos partidistas a casos que se llevan instruyendo mucho tiempo y que ya han tenido su propia repercusión en las urnas". "La Justicia ya ha hablado y las urnas ya han hablado", insistió.

"Con toda la humildad, pensamos que la estabilidad política no puede depender de algo como esto", prosiguió el responsable de Comunicación del PP, para quien los socialistas mostrarían "incoherencia" si pretenden llegar a dirigir el país sin pasar por las urnas cuando entre sus filas tienen a dos expresidentes sentados en el banquillo "por casos milmillonarios de fondos públicos".

Tras elevar Ciudadanos el tono y advertir al PP de que esta sentencia marca un antes y un después en una relación que ha de revisarse, Casado no quiso aventurar qué hará esta formación si el PSOE se decide por presentar una moción de censura. En todo caso, remarcó que acaban de apoyar los Presupuestos Generales del Estado y que si los de Albert Rivera no apoyan la alternativa "no daría la suma".

Sobre la investigación en curso de la Universidad Complutense y de la Rey Juan Carlos de las dos carreras de Casado y si esto le invalidaría en la carrera al Ayuntamiento, recordó que ni él ni su partido han hablado "nunca" de este tipo de "iniciativas electorales" y mostró "absoluta tranquilidad" ante este procedimiento.