Muere José María Sánchez, uno de los dos obreros desaparecidos en el derrumbe en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid confirmó este jueves el fallecimiento de José María Sánchez, uno de los dos albañiles desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en el paseo de Martínez Campos.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, explicó que se ha sabido que era él porque llevaba la documentación en el bolsillo y que probablemente no sufrió porque la cantidad de escombros que tenía sobre él hacía imposible respirar y su peso era "incompatible con la vida". También dijo que se le ha comunicado a la familia "de la mejor manera posible".

Todavía permanece desaparecido José Raúl Barrado, y Barbero indicó que se le seguirá buscando "con la misma celeridad y la misma prudencia" pero que no se sabe en qué zona se podría encontrar.

La alcaldesa, Manuela Carmena, expresó sus condolencias y lamentó "estos accidentes laborales tan dramáticos", mientras que el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, expresó en Twitter su "cariño a sus familiares y amigos" y su deseo de que "las labores de rescate puedan traernos con vida al obrero que aún no ha sido hallado".

La de Ciudadanos, Begoña Villacís, también se expresó en Twitter: "Tras 48 horas de incansable búsqueda se ha cumplido el peor de los presagios. Estos días he visto trabajadores que acababan su turno y no se iban, y he podido conocer a su familia, magníficas personas que se han tenido que enfrentar al peor momento de su vida. Les mando todo mi cariño".