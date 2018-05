El juicio ha tenido lugar en el juzgado número ocho de Valencia, la magistrada que llevaba el caso de Zaplana ha decretado prisión provisional sin fianza para el ex presidente de la Generalitat valenciana.

Según informa 'ABC', el caso, denominado 'Erial', investiga los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude.

La fiscalía se opone así a la petición de la defensa del ex presidente, que alegaba problemas de salud para que Eduardo Zaplana no ingresara en prisión. No solo Zaplana está siendo investigado, también su mujer, Rosa Barceló, y la que fuera su secretaria, Mitsuko Henríquez.