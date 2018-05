Ada Colau: "No he comprado una casa de 600.000 euros ni la compraría"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue meridianamente clara este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' cuando se le preguntó si se compraría una casa de 600.000 euros como han hecho Pablo Iglesias e Irene Montero. "No me la he comprado ni me la compraría", sentenció.

Así respondió Colau durante su participación en este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, en el que comentó que ella vive en el mismo piso de alquiler que vivía antes de ser alcaldesa y, no obstante, comentó que considera que la polémica se ha "sobredimensionado".

Colau dijo que "cada semana hay casos gravísimos de corrupción que pasan como un mero trámite en los medios de comunicación, que no se detienen en ello ni se hacen reportajes ni programas especiales, a diferencia de la polémica con el chalet, y eso me indigna como demócrata", dijo Colau.

La alcaldesa de Barcelona añadió que "ahora mismo hemos tenido el caso Zaplana pero cada semana hay casos gravísimos de corrupción, que generan desconfían en la política y mucha alarma social".

QUE IGLESIAS Y MONTERO SE QUEDEN

A pesar de la polémica, Colau dijo que si pudiera participar en la consulta votaría a favor que Pablo Iglesias e Irene Montero se mantuvieran al frente del partido. La alcaldesa de Barcelona, que fue una de las protagonistas al lado de Iglesias en la última campaña electoral, considera que hacer una consulta en este caso era "excesivo".

A pesar de ello, Colau afirmó que otros partidos tendrían que tomar ejemplo y hacer como Podemos, que habitualmente hace consultas internas. "Ya me gustaría que otros partidos que tienen problemas reales, porque aquí hablamos de una decisión privada no de ningún caso de mala gestión ni de corrupción, hicieran más consultas internas, que seguro que aceleraríamos más la renovación política".

Para ella, la compra del chalet de Iglesias y Montero es criticable y discutible pero considera "inmoral que se haga escarnio de ello, y por ello la respuesta debe ser que tienen que continuar".