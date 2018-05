Los San Antonio 'Spurs' tendrán un grupo de animación mixto

El equipo de la NBA y franquicia, Spurs, de San Antonio, han decidido sustituir a las Silver Dancers, grupo de animadoras, que llevaban 26 años animando en los descansos de los partidos que el equipo jugaba en casa, por un grupo de animación mixto "con espectáculos para toda la familia".

La franquicia ha comentado que "Spurs Sports & Entertainment tendrá un equipo de 35 miembros al principio de la 2018-2019 que elevará la experiencia del juego y animará al público con espectáculos únicos para toda la familia que incluirán acrobacias y baile". Serán la primera franquicia en hacer este cambio.

Una de las miembros de este equipo de animadoras, Alexis Flores, se manifestó sobre esta decisión en un tuit en el que escribió: "Agradezco todos los mensajes y las llamadas que he recibido sobre las Silver Dancers! Realmente siento todo el amor y estoy muy agradecida a todos los que me han contactado! Sigo intentando procesarlo ahora mismo. Estoy en un shock total! Las Silver Dancers significan tanto para mí y mis compañeras. Estoy destrozada y no tengo palabras para una organización que llevo tan profundamente en mi corazón. Nunca olvidaré este año. El legado que dejamos durará para siempre. Quiero a mis chicas".

I appreciate all the texts I've received about silver dancers and the phone calls! I truly feel all the love and I thank those who have reached out! I am trying to still process it right now. I'm just in total shock! Silver Dancers meant so much to all my teammates.