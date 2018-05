El PP reconoce que "hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa" con el PNV

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, reconoció este miércoles que "hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa" con el PNV en la votación en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

En los pasillos de la Cámara Baja, el 'número tres' de Mariano Rajoy en Génova defendió que el PP "es el partido del diálogo y del pacto" y seguirá trabajando en estos últimos momentos para garantizarse el respaldo de los diputados peneuvistas y sacar adelante las cuentas públicas.

En todo caso, admitió que en el PP no tienen "la certeza y seguridad" de que el PNV respaldará el proyecto de Presupuestos. "Hasta el final no se deshoja la margarita en su totalidad, no puedo aventurar nada", prosiguió Maíllo, para acto seguido sopesar que "hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa".