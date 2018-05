El PP insiste en que es "inviable" ser consejero desde la cárcel

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, insistió este martes en que es "inviable" ser consejero de la Generalitat de Cataluña desde la cárcel o fuera de España huido de la Justicia.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, insistió en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "debería" modificar su lista de consejeros, porque no solo opina así el Gobierno sino que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado a los dos designados y que están en prisión preventiva el permiso para salir y tomar posesión de sus cargos.

No es solo que no puedan acudir a tomar posesión, precisó, sino que además no podrían someterse al control parlamentario, que es "la esencia de la democracia", por lo que su nombramiento es "inviable" y su designación es "una provocación más" de los independentistas.

"Lo mejor que podría hacer es rectificar" y designar a consejeros que puedan ejercer sus cargos, dijo Martínez-Maíllo a Torra, pero "está en sus manos, no en las del Gobierno".