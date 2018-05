El PP trata de garantizarse el apoyo del PNV, que no tiene atado

El Partido Popular trabaja a estas horas en garantizarse el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que todavía no tiene cerrado habida cuenta de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sigue en vigor en Cataluña.

Fuentes del PP sostienen que más que preocupados están "ocupados" en garantizar el respaldo de los diputados del PNV y que por ello están "pico y pala" con los representantes vascos, con los que están manteniendo contactos privados.

El PNV, en un comunicado hecho público después de la reunión de su máximo órgano de dirección, el Euzkadi Buru Batzar, indicó que mantiene "abierta su posición" y no decidirá "hasta el último minuto" si apoya o vota en contra de los Presupuestos. Ante esto, desde el PP dicen ser "realistas, ni optimistas ni pesimistas".

Se vislumbra así una posición distinta en el PP respecto a la del día de ayer, cuando los populares se mostraban más confiados en la "seriedad" del PNV respecto a los acuerdos que habían alcanzado durante la negociación para la tramitación parlamentaria de los PGE.

"Cuando no los tienes garantizados al 100%" toca trabajarlos, apuntan estas fuentes, que, pese a esa incertidumbre, aseguran que "no se contempla otra opción que no sea aprobarlos mañana".