Sánchez denuncia que "no se han dado" las "máximas garantías" electorales al tiempo que ensalza la gestión de Zapatero

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denunció este lunes que en las elecciones presidenciales en Venezuela "no se han dado las máximas garantías", como prueban las quejas de la oposición, y que hay políticos que continúan presos por sus ideas.

Sin embargo, el líder del PSOE destacó en rueda de prensa en Ferraz su reconocimiento al "papel y el empeño" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "por encontrar una solución dialogada e intentar reconstruir las bases de la convivencia en Venezuela y por lograr la excarcelación de presos".

Efectuó así un "reconocimiento a su labor difícil, compleja y lejana para nosotros porque no estamos en el día a día" que vive Venezuela, dijo sobre Rodríguez Zapatero. No obstante, el secretario general del PSOE reconoció que le hubiera gustado que la convocatoria electoral hubiera "contado con las máximas garantías" que, a su juicio, "no se han dado" porque hay presos políticos, se ha obstaculizado la participación de distintos políticos en el proceso electoral y "ha habido denuncias por parte de los lideres de la oposición respecto a la transparencia y la veracidad del proceso electoral".