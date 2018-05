Han sido varias las personas fallecidas y otros tantos los heridos que ha dejado este tiroteo en Santa Fe, Tejas. Según ha informado la cadena americana "CBS News", es el segundo acto de este tipo en lo que va de año en Estados Unidos después del que se produjo en Florida. El presidente de la nación, Donald Trump, se ha pronunciado en su Twitter escribiendo: "Tiroteo en Texas. Las primeras informaciones no pintan bien. Que Dios os bendiga a todos.".

