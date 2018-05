Rajoy aclara que no hay más instituciones válidas que las del Estatuto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aclaró este martes que en Cataluña "sólo puede haber un presidente, una única legalidad y unas únicas instituciones válidas", que son las contempladas en el Estatuto de Autonomía, rechazando así tácitamente el Consell de la República, el Gobierno en el exilio y la Asamblea de Cargos Electos que sopesan crear los independentistas.

A pregunta de los medios en la rueda de prensa conjunta que mantuvo con el primer ministro de Bulgaría, Boíko Borisov, tras reunirse con él en Sofía, Rajoy no quiso precisar qué medidas concretas supondrían que la Generalitat de Cataluña vuelve a quebrantar la legalidad y se ha de volver a aplicar el artículo 155.

"No quiero hablar de líneas rojas", se excusó, pero confesó: "No me gustaría que mi país estuviera durante tiempo indefinido en la anormalidad". Y, tras constatar que "hay que cumplir la ley", puntualizó: "Sólo puede haber un presidente, una única legalidad y unas únicas instituciones válidas", las contempladas en el Estatuto de Autonomía.

A otra pregunta, dijo que "por supuesto" que se reunirá con el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, "si él me lo pide", porque jamás se ha negado a hablar con el presidente de ninguna comunidad autónoma. "Es positivo que tengamos una reunión y le escucharé con mucha atención", admitió. Ahora bien, le recordó que, como cualquier otro mandatario europeo, él "tiene que hablar dentro de la ley" y que "con su antecesor (Carles Puigdemont) el diálogo no fue fácil".

Por lo demás, Rajoy insistió en que con su reunión de hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la del jueves con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pretende "seguir trabajando de manera conjunta" después de haber "trabajado bien" en el acuerdo entre los tres para aplicar el artículo 155, porque "lo más importante es que estemos juntos".

En esa línea, prometió: "La unidad es un valor muy importante y haré cuanto esté en mi mano por preservarla". Y ahí se mantuvo cuando le preguntaron por Rivera y su disconformidad con que se levante el 155. "Haré lo que esté en mi mano para que Rivera esté en el consenso. No tengo ninguna razón para pensar que esté fuera de ese consenso. Lo estuvo, creo que no se ha salido de él, espero que la reunión de mañana sea tan fructífera como la de hoy. Buscaré la unidad, no haré ni diré nada que dificulte la unidad", concluyó.