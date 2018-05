Zoido destaca la normalidad con la que se trabaja con los Mossos tras la aplicación del 155

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destacó este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' "la situación de normalidad" con la que el Gobierno central trabaja con los Mossos de Esquadra en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "a pesar de que centenares de ellos están siendo investigados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil por los hechos que se produjeron antes, durante y después del 1-O".

Zoido, que asistió al acto organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum para presentar al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, señaló que tras el cese del Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos, los mandos actuales realizan su trabajo "con absoluta lealtad a lo que se ha exigido, el cumplimiento de la ley".

Juan Ignacio Zoido agradeció el compromiso de los mossos, ya que la ideología de cada uno de ellos "no ha impedido que el orden en general se haya mantenido bien, salvo los días en los que ha habido algún tipo de disturbio". "Ha sido un situación delicada y compleja pero no me cabe la menor duda de que la mayoría del Cuerpo ha actuado con absoluta normalidad y se han cumplido los servicios que se han impuesto, conforme a la legalidad", concluyó.