Albiol no cree que la "ridícula" visita de Torra a Puigdemont requiera que el Gobierno actúe

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, afirmó este martes que la "visita de pleitesía" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su predecesor Carles Puigdemont "no pasa de que está haciendo el ridículo" y "no tiene ninguna trascendencia política", por lo que no requiere que el Gobierno central actúe ya, sino que éste deberá hacerlo ante "cualquier decisión que vaya en la línea de provocar la ruptura institucional".

En declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Albiol enjuició que el que el primer acto de Torra como presidente sea "ir a rendir vasallaje a Carles Puigdemont" señala "cómo será la dinámica" de la legislatura bajo "un títere en manos de Puigdemont". Además, resaltó que "pone en ridículo la institución de la Presidencia de la Generalitat" y preguntó si en el mundo independentista, que tanto se preocupa por Cataluña, "no hay nadie que sienta vergüenza de ver cómo un presidente de la Generalitat rinde pleitesía, rinde vasallaje, a un tercero".

En cualquier caso, para él lo importante es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "lleguen a un acuerdo" y den "una respuesta conjunta a la primera tontería" del Gobierno catalán, porque "no se le puede dar ningún margen, ninguna posibilidad de creerse que pueden hacer lo que les venga en gana". Esto, además, dará "un mensaje de confianza al conjunto de los catalanes" que se sienten también españoles.

El presidente del PP catalán quiso enviar también un mensaje a Rivera, al advertirle explícitamente y mencionándole por su nombre de que "no se puede hacer electoralismo con el conjunto de España". De esa manera criticó que Ciudadanos pueda querer mejorar sus expectativas de voto pidiéndole al Gobierno más contundencia o la nueva aplicación del artículo 155.