El Constitucional acepta un recurso que reclama un permiso de paternidad igualitario

El Tribunal Constitucional ha aceptado el amparo de uno de los nueve padres que, apoyados por la Plataforma Por Permisos Iguales e Intransferibles de nacimiento y Adopción (PPiiNA), iniciaron un proceso judicial en 2016 para reclamar un permiso de paternidad igualitario. Los padres demandaron a la Seguridad Social por discriminación, reclamando prestación y permiso de paternidad de igual duración que el de maternidad y pagado al 100%, según informa la plataforma en una nota.

"Después de haber recurrido las sentencias de instancias inferiores, esta es la primera respuesta inicialmente positiva que se da a la demanda de la plataforma", explica la plataforma. El Tribunal Constitucional aceptó el recurso porque "el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y general repercusión social o económica", tal y como señala en el documento que admite la demanda.

La Plataforma Por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, valora de manera positiva esta admisión a trámite. "Es una oportunidad para superar una doctrina constitucional antigua, trasnochada y que no se sustenta en las que deberían ser las finalidades de los permisos. Una regulación obsoleta que ya no se adapta a las aspiraciones de igualdad de la ciudadanía: los permisos deben no solo permitir el cuidado de la criatura recién llegada, sino además que dicho cuidado se realice de forma igualitaria entre ambas personas progenitoras", aseguran.