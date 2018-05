El Parlament convoca para este sábado la sesión de investidura de Quim Torras

El Parlamento de Cataluña iniciará este sábado a las 12,00 horas el Pleno para la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat, según está trasladando esta mañana a los distintos partidos el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent.

En concreto, Torrent está llamando a Inés Arrimadas (Cs), Sergi Sabrià (ERC), Elsa Artadi (JxCat), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (Catalunya En Comú), Xavier García Albiol (PPC) y Carles Riera (CUP).

Albiol compareció en rueda de prensa a las 11,30 de este viernes y sostuvo que no cree que el nombramiento de Torra como sucesor de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat sea "un punto y final" del proceso independentista, al tiempo que expresó su "preocupación" por la "radicalidad" y las "maneras" del nuevo candidato a presidente autonómico.

Está previsto que durante esta mañana comparezcan los distintos portavoces parlamentarios para valorar la decisión de Torrent de iniciar este sábado el debate de investidura de Torra. Si el candidato no cuenta con el voto favorable de la CUP, no sería elegido en primera vuelta y debería buscar el lunes lograr la mayoría simple con los escaños de Junts per Catalunya y ERC.

"ESTADO AUTORITARIO"

La sesión de este sábado se iniciará con la presentación del programa del aspirante a presidente de la Generalitat. Seguidamente se hará un descanso y reanudará la sesión ya por la tarde con la intervención de todos los grupos parlamentarios y las posibles réplicas y contrarréplicas, tras lo cual se realizará la votación.

El nombre de Torra como candidato a la investidura fue revelado por Puigdemont este jueves por la noche en un vídeo en Youtube, donde el expresidente destacó que el aspirante a sucederle es un histórico dirigente del independentismo que estuvo al frente de Ómnium Cultural. El exmandatario autonómico agradeció al candidato "el esfuerzo y el sacrificio de asumir el cargo en unas circunstancias tan extremas".

Además, Puigdemont tildó al Estado español de "autoritario" y le acusó de seguir sin respetar los resultados de las elecciones de diciembre. Justificó esta afirmación porque los tres primeros nombres de la lista de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat no han podido optar a la Presidencia por decisiones judiciales.