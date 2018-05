Joaquín Leguina llama "imbécil" a Torra y se pregunta si "este gilipollas vivía en 1974"

El expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Socilista, Joaquín Leguina, considera que el candidato propuesto por Puigdemont para ser el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, " es un imbécil" por sus insultos hacia los españoles. Además considera necesario que el artículo 155 de la Constitución se mantenga vigente en Cataluña porque a su parecer la designación de Torra "tiene muy mala pinta".

Durante una entrevista en 'Antena 3', el exidirigente socialista se preguntaba si "¿en 1974 vivía este gilipollas?", en relación a los tuits de Torra en los que afirmaba que los españoles estaban invadiendo Cataluña desde aquel año.

Torra, en opinión de Leguina, "está insultando a todos los españoles" y así, "no puede dirigir una comunidad autónoma". Además exige "que se desdiga" de sus acusaciones.

En la entrevista también se refirió a la decisión de Puigdemont de prohibir que Torra use su despacho: "cómo es posible que una persona acepte ser presidente de una comunidad autónoma y que el que está fuera le diga 'no uses mi despacho'". "Están locos", aseguró Leguina.

En relación a la aplicación del artículo 155, el socialista no lo suprimiría :"si yo fuera presidente del Gobierno, no quitaría el 155", dijo.