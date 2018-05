Valeria Quer, hermana de Diana Quer, ha tenido el coraje de publicar un vídeo en Youtube donde explica cómo vivió la noticia de la desaparición y posterior muerte de su ser querido. Su rastro se perdió el 22 de agosto de 2016, mientras volvía de las fiestas de A Pobra, en Galicia, donde había estado esa noche. El 29 de diciembre fue detenido José Enrique Albuín Gey, "el Chicle". La Guardia Civil localizó el cadáver de la joven de un pozo.

En una grabación de cerca de cuatro minutos y medio, Valeria Quer relata cómo fue la noche a su anterior desaparición, lo que le comentó su hermana a ella y a su madre, y cómo fue el momento en el que su madre le comunicó su desaparición.

"Al día siguiente me despertó mi madre y me dijo: Valeria que tu hermana no está", relata.

Los días fueron pasando y "no teníamos noticias". Así fue "la tortura que hemos tenido que vivir durante 500 días".