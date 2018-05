Protección de Datos presenta un manual para blindar la información personal

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó este jueves el manual 'Protección de datos y prevención de delitos' con el objetivo de ofrecer información sobre las consecuencias de la difusión no consentida de información personal a través de servicios 'online', así como para proporcionar pautas para no incurrir en conductas que podrían ser constitutivas de delito ni para ser víctimas de ellas.

Así lo comunicó la directora de la AEPD, Mar España Martí, durante la presentación del documento. En el acto estuvo acompañada por la fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, y por el subdirector general del Registro de Protección de Datos, Julián Prieto Hergueta.

En el manual, según explicaron, se definen diferentes formas de delitos que se producen a través de la red, como el 'sexting' (difusión de vídeos o imágenes de carácter sexual sin consentimiento), el 'grooming' (contacto con menores, a través de Internet, con fines sexuales) o el ciberacoso, entre otras conductas. De manera que se "ofrece información sobre sus consecuencias, así como consejos para saber qué hacer ante estas situaciones", explicó España.

La directora de la AEPD resaltó la necesidad de "concienciar" y "educar" en el uso de la Red. Ya que, según el CIS, subrayó, "el 80% de los españoles muestran preocupación por la protección de sus datos personales" y "uno de cada cinco se ha arrepentido alguna vez de la publicación de determinados datos, comentario o imágenes".

"HACE FALTA UN CAMBIO LEGISLATIVO"

Explicó que "los adultos ni siquiera saben que conductas como espiar el móvil de su pareja o la difusión de determinados videos de contenido sexual tienen pena de cárcel". Desde la agencia, explicó, "trabajamos con distintas entidades para dar a conocer esta información". Como pauta, resaltó, "no subas a Internet o no pases fotos que no te gustaría que fuesen publicadas". En este sentido, España hizo hincapié en la prevención en los menores. "Hace falta un cambio legislativo y que todas las comunidades autónomas regulen que el uso responsable de Internet sea curricular", destacó.

Para Tejada, "la explosión tecnológica está afectando a nuestra forma de entender nuestra privacidad y nuestra intimidad, incluso a la forma de ejercerla". Pero hay que recordar, apuntó, que "pese al cambio de parámetros, en el ciberespacio siguen rigiendo los mismos principios y valores que en el mundo físico".

Asimismo, añadió que "calculamos que entre el año 2016 y 2017 se ha incrementado el número de denuncias por el delito de acoso permanente en un 150%". En este sentido, Tejada reconoció que "el legislador tiene una tarea dura porque tiene que ir adaptando a la ley a estas característica", para poder "responder desde el Estado de Derecho y desde el Código Penal a estas conductas especialmente graves", que se dan en el ámbito de la red.

"PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA"

En concreto, en la Fiscalía, explicó Tejada, "contamos con 150 fiscales especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia". Así, "trabajamos con tres objetivos: promover las investigaciones por ciberdelitos, promover la acción penal contra los autores y promover la protección de la víctima". Además, la fiscal resaltó que "todos podemos ser víctimas en la red, por lo que es importante ser consciente de ello para adoptar las medidas de prevención y precaución".

En último lugar, la fiscal animó a que, en "este momento de extrema sensibilidad", los medios de comunicación presten su "ayuda para difundir la importancia y las consecuencias que pueden tener este tipo de conductas, para que evitemos que adultos o jóvenes puedan cometer este tipo de delitos y que, a su vez, las víctimas se sientan protegidas", concluyó.