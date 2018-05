Miles de jóvenes se manifiestan en toda España contra la sentencia a 'La Manada'

El Sindicato de Estudiantes ha realizado este jueves movilizaciones en cerca de 40 ciudades españolas para "protestar contra la sentencia asquerosa de 'La Manada'".

Apoyado por colectivos feministas, cientos de estudiantes corearon por las calles españolas lemas como "¡Hermana nosotras sí te creemos!", "¡No es abuso, es violación!" y recordaron casos como el de la joven Diana Quer, alzándose como "la voz de las que ya no están". "Si no nos matan, no nos creen", aseguran desde el sindicato.

Esta iniciativa, según los organizadores, toma las calles españolas para luchar contra el machismo y "contra los que condenan a las mujeres que han sido violadas".