Vodafone mejora su oferta sin subir los precios

Vodafone anunció este jueves la mejora de su oferta convergente y móvil, sin subida de precios, a más de 6 millones de clientes.

Los cambios incluyen más datos (entre 2 y 5 GB/mes) en todos los planes de precios con 10 GB/mes o más: planes convergentes One M, One Familia Series, One Familia TV, el plan Red M de móvil y +Líneas M incluyen 2GB/mes adicionales hasta 12GB/mes. Asimismo, los planes One L, Red L y +Líneas L incluyen 5GB/mes adicionales hasta 25GB/mes.

Los clientes de Vodafone dispondrán de voz ilimitada en todos los planes móviles desde 29 euros al mes y en los convergentes con Vodafone One desde 52 euros al mes. De esta manera, los planes One S y Smart pasan de 200 minutos a llamadas ilimitadas de forma automática.

También habrá nuevos planes de precios más económicos para clientes con menos datos móviles y aumento de las velocidades de fibra a 100Mbps, 600Mbps y 1 Gbps. A los ya clientes se les mejorará la velocidad de fibra progresivamente desde julio, sin coste adicional. Durante el mes de mayo, la oferta convergente Vodafone One y Vodafone One Familia se podrá contratar a mitad de precio durante tres meses.