Eurovisión: Horario y dónde ver la segunda semifinal de hoy

Eurovisión sigue dando pasos de cara a la final del próximo sábado donde Amaia y Alfred intentarán ganar o, al menos, terminar en un buen puesto.

Esta noche tendrá lugar la segunda semifinal del certamen, donde países como Noruega, Malta o Eslovenia intentarán conseguir un pase para la final.

En total son 18 los países que hoy se la juegan:

1. Noruega: "That's how you write a song", Alexander Rybak

2. Rumanía: "Goodbye", The Humans

3. Serbia: "Nova Deca", Sanja Ilić y Balkanika

4. San Marino: "Who We Are", Jessika ft. Jenifer Brening

5. Dinamarca: "Higher Ground", Rasmussen

6. Rusia: "I Won't Break", Yulia Samoylova

7. Moldavia: "My Lucky Day", DoReDos

8. Países Bajos: "Outlaw in 'Em", Waylon

9. Australia: "We Got Love", Jessica Mauboy

10. Georgia: "For You", Iriao

11. Polonia: "Light Me Up", Gromee ft. Lukas Meijer

12. Malta: "Taboo", Christabelle

13. Hungría: "Viszlát nyár", AWS

14. Letonia: "Funny Girl", Laura Rizzotto

15. Suecia: "Dance You Off", Benjamin Ingrosso

16. Montenegro: "Inje", Vanja Radovanović

17. Eslovenia: "Hvala, ne!", Lea Sirk

18. Ucrania: "Under the Ladder", Mélovin

La segunda semifinal se podrá seguir a través de RTVE, bien por 'La 2', o a través de la web. La retransmisión comenzará a las 9 de la noche y volverá a estar retransmitido por Tony Aguilar y Julia Varela.