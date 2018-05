Rivera retira su apoyo a Rajoy en la aplicación del 155 por "dejación de funciones"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó este miércoles que retira su apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, por considerar que ha incurrido en "dejación de funciones" y toma decisiones de forma unilateral sin contar con el resto del bloque constitucional.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados después de preguntar a Rajoy en la sesión de control al Gobierno por los motivos por los que no recurre el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento de Cataluña. Rivera considera que Rajoy está "mirando hacia otro lado" y el presidente le acusó de escenificar desencuentros para buscar votos, llamándole incluso "aprovechategui".

Después, en los pasillos, Rivera subrayó que el trasfondo es "un golpe de Estado" que se ha financiado con dinero público, y reiteró que el Gobierno tiene "legitimación procesal" para presentar ese recurso, aunque Rajoy se escude en que son los diputados del Parlamento de Cataluña quienes tienen que hacerlo. Los parlamentarios pueden recurrir en amparo, insistió Rivera, y de hecho lo han hecho tanto los del PP como los de Ciudadanos, pero solo un recurso del Gobierno suspendería ese voto delegado.

Rivera insistió en que el Gobierno ha recurrido otras decisiones de la Mesa del Parlamento de Cataluña similares a la concesión de ese voto delegado y lo que ocurre es que Rajoy quiere que haya gobierno en la Generalitat "de cualquier manera".

"Hasta aquí hemos llegado", aseveró Rivera, que considera "insuficiente" la oposición de Rajoy a los independentista y le acusó incluso de "displicencia". Hasta ahora, añadió, las decisiones del Gobierno en Cataluña eran también "responsabilidad" de Ciudadanos porque se tomaban con información compartida, pero desde hace meses actúa en solitario debido al "nerviosismo" por las encuestas. "Si va a tomar decisiones unilaterales sin contar con el bloque constitucionalista, que no cuente con nosotros", remachó.

Rivera considera que el Gobierno de Rajoy no está controlando adecuadamente el destino del dinero público en Cataluña, no está aprovechando hasta "el último resquicio" para evitar "fraudes" como ese voto delegado, no ha expedientado a los profesores señalados por amedrentar supuestamente a hijos de guardias civiles y no ha aplicado el bilingüismo, y todo ello implica "dejación de funciones" en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Reconoció que no sabe si todo ello responde al acuerdo con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero en todo caso rechazó "que los nacionalistas marquen la agenda de los constitucionalistas, porque así hemos llegado hasta aquí".

EL PP LO CONSIDERA UNA "PATALETA DE NIÑO PEQUEÑO"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, invitó este miércoles al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a "superar" las "pataletas de niño pequeño", después de que anunciase que retira su apoyo en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña al considerar que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha incurrido en "dejación de funciones".

En los pasillos de la Cámara Baja, Maíllo emplazó a Rivera a explicar a los españoles "qué significa" en realidad el anuncio que ha hecho esta mañana y le recordó que si hoy Carles Puigdemont no es presidente de la Generalitat es "gracias" a la acción del Gobierno.

"Las pataletas de niño pequeño hay que superarlas", indicó el coordinador general del PP, para a continuación asegurar que su formación y Cs tienen "mucha comunicación diaria" y que este tipo de "cosas" se deberían solventar "con un nivel".