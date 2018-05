PSOE: la "dinámica caudillista" de Puigdemont está convirtiendo a Cataluña en "intransitable"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que la "dinámica caudillista" de Carles Puigdemont, que pretende ser investido presidente de Cataluña desde Alemania, está introduciendo a la comunidad "en una situación absolutamente inviable e intransitable".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Ábalos manifestó que el "plan personal" de Puigdemont pasa "por asociar su fututo con el de Cataluña", una circunstancia que responde a "un cierto caudillismo que cada vez más se está convirtiendo la figura de Puigdemont".

Se preguntó si no existe nadie en el ala independentista catalana que "tenga el valor" de contradecir esa "dinámica caudillista" porque solo de la capacidad del sector independentista depende que se haga presidente a un candidato viable en Cataluña, dado que tienen "la mayoría parlamentaria" tras los comicios del 21 de diciembre.

Dijo que una nueva convocatoria electoral "no les sacaría del bucle" en el que están metidos y exigió de inmediato "el regreso a la normalidad" porque los problemas de los catalanes "no pueden depender de la situación personal de Puigdemont".

No obstante, demandó que Cataluña no sirva de "excusa" para que el Gobierno no cumpla con su compromiso sobre la financiación autonómica. Recordó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió con todos los presidentes en enero de 2017 y que después lo pospuso a este año. "Es el Gobierno el que tiene que hacerlo y no les puede servir de excusa Cataluña".