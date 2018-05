Patxi López emplaza a Bildu a reconocer que fue "injustificada" la violencia de la banda terrorista

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, afirmó este lunes que la izquierda abertzale, ahora representada en las instituciones por Bildu, tiene que reconocer que la existencia de la banda terrorista ETA ha sido "injustificada" y "condenar" la violencia que ésta ha ejercido, porque "son los únicos" que no lo han hecho.

El exlehendakari se expresó de esta manera en declaraciones en RNE cuando se le preguntó por el cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA y el anuncio de su disolución.

Dijo que fue en octubre de 2011 cuando ETA manifestó "que le habíamos obligado a poner fin a sus acciones violentas y fue entonces cuando empezamos a recuperar las cosas más sencillas", sobre todo "aquellos que durante cuarenta años vivimos amenazados" por la "dictadura" de la banda terrorista.

Indicó que "la paz y la libertad" la han ganado todos los demócratas y que no ha habido mayor conflicto que la propia existencia de ETA. Pidió, además, no entender el acercamiento de presos de la banda a cárceles del País Vasco como un "debate de cromos" tras el anuncio de la disolución y añadió que es "razonable" pensar que es posible otra política penitenciaria. Defendió también que los socialistas no acudieran al acto de fin de ETA, celebrado en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, porque no querían formar parte de un acto de "propaganda".

"SIN MÉRITOS NI MEDALLAS"

López argumentó que la obligación del gobierno que presidió en el País Vasco era la de acabar con el terrorismo "sin méritos ni medallas" y defendió que la derrota de la banda terrorista fue "colectiva".

En este punto, declaró que es ahora la izquierda abertzale quien tiene que "asumir la responsabilidad" de todo lo que ha pasado, porque ellos le dieron "respaldo" a ETA. "Tienen que reconocer que su existencia estaba injustificada y que matar estaba radicalmente mal", subrayó, para a renglón seguido matizar que "son los únicos que no han condenado esa violencia".

Por otro lado, descartó realizar un paralelismo con lo que está sucediendo en Cataluña, donde Carles Puigdemont está ateponiendo sus "intereses particulares".

Patxi López indicó que el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque los socialistas están del lado de los principios democráticos "y eso era prioritario". "Apoyar no al Gobierno, sino al Estado de Derecho, era nuestra obligación", manifestó.