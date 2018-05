La razón por la que Twitter recomienda cambiar de contraseña

Twitter ha recomendado a los millones de usuarios que están registrados en la red social que cambien la contraseña de sus cuentas, debido a un problema técnico que han averiguado en su sistema interno. Para prevenir cualquier problema, la compañía aconseja cambiar la clave de acceso.

Según informa el responsable técnico, Parag Agrawal, Twitter almacena las contraseñas de forma encriptada (hashing), cambiando la contraseña por letras y números. A través de este cambio la red social valida la contraseña sin revelarla. Sin embargo, antes de completarse el proceso de encriptamiento todas las contraseñas se escribieron en un registro interno, de ahí el error.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you've used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ