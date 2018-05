El PP defiende el "derecho a opinar" de Catalá

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, defendió este jueves el "derecho a opinar" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de que dijese que "todos" saben que el magistrado que emitió el voto particular en la sentencia contra 'La Manada' "tiene algún problema singular".

Tras las críticas que ha recibido el ministro de Justicia por estas declaraciones, Maíllo señaló en una entrevista en la Cope recogida por Servimedia que "es evidente que ese voto particular ha chirriado y muchísimo en la conciencia de muchísima gente" por las "expresiones" que contiene.

"En cualquier caso, el ministro tiene derecho también a opinar", indicó el coordinador general de los populares, para quien Catalá precisamente colocó el debate "en su punto correcto" al hablar de "qué es una violación y qué no lo es".

Dicho esto, reconoció que desconoce la "situación particular" de este magistrado. "Y salvo que sea una cuestión pública, salvo que sea una cuestión muy relevante, que yo la desconozco, tiene que quedar en ese ámbito y será el CGPJ quien tome esa decisión", agregó.

Rechazó que el ministro de Justicia haya sembrado dudas sobre el equilibrio del magistrado en cuestión, aunque admitió que no sabe "a qué se refería" cuando dijo que es conocido que "tiene un problema particular". "Las sentencias judiciales se asumen y se acatan, pero también se podrán criticar. No creo que sea malo esto", sintetizó el 'número tres' de Mariano Rajoy en Génova.