Tras la difusión de tres vídeos en los que 'Popeye', un exsicario del mafioso colombiano Pablo Escobar, promocionaba la localidad almeriense de Carboneras, el Partido Socialista de dicha localidad ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Turismo, Pascual Díaz (PP), responsable de la difusión.

José Luis Amérigo, portavoz socialista, ha tildado de "escándalo y despropósito" la realización y difusión de los vídeos y ha señalado que el concejal de turismo debe pedir perdón y explicar su relación con el sicario. "Creo que debe dejar el acta e irse del Ayuntamiento, el PP debe dar explicaciones y tomar medidas a todos los niveles. La imagen de un sicario, reconocido por estar implicado en el asesinato de más de 2.000 personas, no debe ser la de Carboneras", dijo el concejal según recoge 'El Periódico'.

Por su parte el edil del PP ha explicado que los vídeos de 'Popeye', los consiguió a través de un amigo abogado que iba a representar al sicario, y que le propuso esta iniciativa ya que "movía a mucha gente" en las redes sociales.

"El viernes recibí los vídeos y se los enseñé a mis camareros. No sabía ni quién era y me explicaron que lo veían en Netflix. Los puse en mi perfil privado de Facebook. Es un vídeo privado para promocionar Carboneras", comentó Díaz, quien "como concejal se da cuenta de que 'Popeye' "no es la persona idónea para vender la imagen del municipio por lo que ha hecho en el pasado" pero sostiene que "en ningún momento ha habido mala intención". "Lo he hecho con toda la buena fe del mundo, como carbonero, como concejal y como empresario para que se conozca la gastronomía, la gamba roja y las playas de Carboneras. No he querido manchar en ningún momento la imagen del municipio", añadió.