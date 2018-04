Cuéntalo | Las famosas también denuncian las agresiones sexuales que han sufrido

A raíz de la sentencia contra los jóvenes de 'La Manada' por abuso sexual, son miles de mujeres las que han usado la etiqueta #cuéntalo para relatar y denunciar en Twitter a lo largo del fin de semana, las agresiones sexuales que han vivido a lo largo de su vida.

De hecho, ese hashtag se ha convertido en trending topic. Muchas de esas mujeres son anónimas, pero algunas famosas también se han atrevido a contarlo.

TERESA RODRÍGUEZ

"Un tipo en bicicleta se me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo. Miedo, vergüenza, odio 😡 La ciudad se convierte en una enemiga"

IRENE MONTERO

"Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común. No estamos solas"

LETICIA DOLERA

15 años. Calle de poco tránsito. Un chico se me abalanza x detrás y me soba el culo. Me susurra: q buena estás. Me quedo muda. Se va. Vuelve, hace lo mismo con más fuerza agarrándome las caderas y frotándose conmigo. Grito. Se va. 2 personas me miran. Siento vergüenza.